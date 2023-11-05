Проект жилого дома напротив мэрии Красноярска на Маркса прошел госэкспертизу

Проект дома, который хотят построить на перекрестке Маркса и Вейнбаума, прошел госэкспертизу. В документах объект называется «Жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой по адресу: г.
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