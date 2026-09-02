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Газета.ру

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РПЦ: мощи Дмитрия Донского будут в храме Христа Спасителя с 7 сентября

РПЦ: мощи Дмитрия Донского будут в храме Христа Спасителя с 7 сентября

Поклониться мощам святого князя Димитрия Донского в храме Христа Спасителя можно будет с 7 сентября. Об этом рассказал заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в Telegram-канале.

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