Элитный спецназ ВСУ разорван на куски под Харьковом. Сводка СВО за 24 июля

Элитный спецназ ВСУ разорван на куски под Харьковом.Вчера 10K прочитали Сегодня прямым попадание двух авиационных бомб ФАБ-1500 по штабу 8-го полка Сил специальных операций (ССО) ВСУ уничтожено порядка 30 штабных офицеров и командный состав элитной украинской части.
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