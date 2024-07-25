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Элитный спецназ ВСУ разорван на куски под Харьковом. Сводка СВО за 24 июля

Элитный спецназ ВСУ разорван на куски под Харьковом. Сводка СВО за 24 июля

Элитный спецназ ВСУ разорван на куски под Харьковом.Вчера 10K прочитали Сегодня прямым попадание двух авиационных бомб ФАБ-1500 по штабу 8-го полка Сил специальных операций (ССО) ВСУ уничтожено порядка 30 штабных офицеров и командный состав элитной украинской части.

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