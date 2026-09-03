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Батт о переходе Мартинеса в «Челси»: «Это может быть трансфером века. 7 млн за того, кто играл в финалах ЧМ и выигрывал, великолепно проявил себя в «Астон Вилле»

Никки Батт похвалил «Челси» за покупку Эмилиано Мартинеса. «Трансфер вратаря может стать трансфером века.

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