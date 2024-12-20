Православные отметили важный праздник

В православных храмах прошли праздничные богослужения в честь одного из почитаемых святых Священники и христиане молились в День памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца, который отмечается 19 декабря.
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