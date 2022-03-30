"Апокалипсис наступает?": женщина вышла на улицу и реально не поверила глазам

"Апокалипсис наступает?": женщина вышла на улицу и реально не поверила глазам

Жительница Приморья вышла на улицу и реально не поверила своим глазам. В Telegram — канале pogoda_25_region (12+) она рассказала, что увидела на небе неопознанные темные полосы, которые выглядели достаточно жутко.

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