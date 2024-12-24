ЦБ раскрыл, почему сейчас опасно снижать ключевую ставку

МОСКВА, 24 декабря, ФедералПресс. Снижение ключевой процентной ставки в России в текущих экономических условиях представляет собой риск, поскольку в ситуации нехватки рабочей силы и других ресурсов, даже если производители начнут использовать дешевые кредиты для инвестиций, это приведет к повышению издержек, включая зарплаты.