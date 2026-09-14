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Царьград

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Энрике Рохас рассказал, как цифровая диета улучшит психику

Энрике Рохас рассказал, как цифровая диета улучшит психику

Психиатр Энрике Рохас из El Economista объяснил, какие признаки указывают на необходимость уменьшить использование соцсетей.

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