Политика как он...
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Политика как она есть

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«Почему в ее голове столько ненависти?» — Киркоров перестал молчать о том, что натворила Пугачева

«Почему в ее голове столько ненависти?» — Киркоров перестал молчать о том, что натворила Пугачева

Филипп Бедросович многократно оправдывал Аллу Борисовну в то время, когда все остальные выступали против и выражали свое недоумение, видя, как певица слепо следует за своим нынешним супругом Максимом Галкиным* и будто даже говорит его словами.

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Комментарии
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F I
&quot; Ну а Алла Борисовна все это время лукаво молчит&quot;  .Умная,мудрая,талантливая  женщина. Чего не скажи -извратят. .
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21 час.
АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Бабка аллка молчит и ждет когда усатая навка приползет и будет ручки облизывать и приглашать выть под фанеру для лохов.
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20 час.

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