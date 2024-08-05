Филипп Бедросович многократно оправдывал Аллу Борисовну в то время, когда все остальные выступали против и выражали свое недоумение, видя, как певица слепо следует за своим нынешним супругом Максимом Галкиным* и будто даже говорит его словами.
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