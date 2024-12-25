Набиуллина стравит россиян и власть в угоду Западу: Делягин

Все усилия западной пропаганды и информационных атак, поступающих с Запада, преследуют единую цель: подстрекать определенные группы россиян против российской государственности, считает депутат Госдумы Михаил Делягин.
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