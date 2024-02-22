Собянин рассказал об обновлении подвижного состава московского транспорта

В новых электробусах будет увеличиваться доля отечественных комплектующих В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин представил основные направления Транспортной программы, которая реализуется в столице.
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