Госдеп объявил награду до $10 млн за информацию о сотрудниках TG-канала «Рыбарь»

Государственный департамент Соединенных Штатов объявил награду до $10 млн за информацию, которая приведет к выявлению или местонахождению сотрудников российского Telegram-канала «Рыбарь», которых Вашингтон считает причастными к иностранному вмешательству.
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