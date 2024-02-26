Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Минэкономики не поддерживает запрет на работу «недружественных» коллекторов

Минэкономики не поддерживает запрет на работу «недружественных» коллекторов

Минэкономики выступило против запрета на работу «недружественных» коллекторов Коллекторам, банкам и МФО, имеющим связи с недружественными странами, не стоит полностью запрещать собирать долги с россиян, считают в Минэкономразвития.

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