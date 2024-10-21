Ветка для Рублевки: что известно о «черной» линии московской подземки

Новая ветка столичного метрополитена, Рублево-Архангельская линия, будет запущена в ближайшие годы. Уже начались работы по строительству тоннеля до станции «Серебряный Бор», где сейчас трудится мощная 10-метровая тоннелепроходческая машина «Лилия».
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