Ветка для Рублевки: что известно о «черной» линии московской подземки

Новая ветка столичного метрополитена, Рублево-Архангельская линия, будет запущена в ближайшие годы. Уже начались работы по строительству тоннеля до станции «Серебряный Бор», где сейчас трудится мощная 10-метровая тоннелепроходческая машина «Лилия».