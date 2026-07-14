В Лениногорске пенсионерка лишилась сбережений, поверив в «выигрыш»

В дежурную часть Отдела МВД России по Лениногорскому району обратилась 76-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что с 15 июня по 5 июля в одном из мессенджеров получала сообщение от неизвестного лица о том, что стала обладателем крупного денежного приза в размере 200 000 рублей.