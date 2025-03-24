Мобилизация-2025: миф или реальность? Почему слухи опережают факты

Официальная позиция: власти отрицают планы по новой мобилизации Слухи о возможной второй волне мобилизации в России весной 2025 года продолжают циркулировать в публичном пространстве, несмотря на категоричные опровержения со стороны государственных лиц.
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