Двух ивановских чиновников подозревают в махинациях при капремонте на ₽550 млн

По версии следствия, член правительства Ивановской области – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, а также бывший начальник указанного департамента обеспечивали трем коммерческим организациям заключение с Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области договоров подряда на наиболее выгодных условиях, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.
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