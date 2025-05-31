РИА: пожизненно осужденный главарь ульяновской банды требовал бытовые предметы

Отбывающий пожизненное заключение в колонии Пермского края главарь ульяновской банды Григорий Акопян подал иск в суд, требуя вернуть ему право на пользование мыльницей, губками для посуды, чистящими средствами и другими бытовыми предметами.
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