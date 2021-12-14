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Синоптики предупредили москвичей о грядущем похолодании

Синоптики предупредили москвичей о грядущем похолодании

Синоптики предупредили москвичей о грядущем похолодании. После небольшого потепления в конце этой недели столбик термометра снова начнет опускаться вниз, а 21 декабря в столичный регион придут 20-градусные морозы, сообщает Центр погоды «Фобос».

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