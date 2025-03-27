Белорусская делегация возложила цветы на Монументе Славы в Новосибирске

Губернатор Андрей Травников и Вице-премьер Республики Беларусь Виктор Каранкевич приняли участие в церемонии возложения цветов и венков на Монументе Славы в честь года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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