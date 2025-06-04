В Петербурге и Ленобласти заметили испанских слизней

Это сезонное явление Испанский рыжий слизень сейчас вытесняет местного сетчатого слизня – активно размножается и поедает многие растения, отличается своими размерами и в длину может достигать 10-12 сантиметров, сообщили сегодня в пресс-службе Северо-Западного Управления Росприроднадзора.