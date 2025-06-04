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Петербургский дневник

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В Петербурге и Ленобласти заметили испанских слизней

В Петербурге и Ленобласти заметили испанских слизней

Это сезонное явление Испанский рыжий слизень сейчас вытесняет местного сетчатого слизня – активно размножается и поедает многие растения, отличается своими размерами и в длину может достигать 10-12 сантиметров, сообщили сегодня в пресс-службе Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

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