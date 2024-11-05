Седан-версия Suzuki Swift переходит в новое поколение: раскрыт ее двигатель и оснащение

До начала продаж седана Suzuki Dzire четвертой генерации остается всего несколько дней. Автомобиль продается на развивающихся рынках, но в 2022-м году успел отметиться даже в России, когда его небольшими партиями ввозили к нам по параллельному импорту.
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