Гребенкин: в ряде регионов могут возникнуть замкнутые мигрантские анклавы

В ряде регионов России есть потенциальная угроза образования изолированных территориальных сообществ мигрантов, которые могут стать питательной средой для распространения экстремистских идеологий, предупредил в беседе с РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
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