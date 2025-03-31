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Гребенкин: в ряде регионов могут возникнуть замкнутые мигрантские анклавы

Гребенкин: в ряде регионов могут возникнуть замкнутые мигрантские анклавы

В ряде регионов России есть потенциальная угроза образования изолированных территориальных сообществ мигрантов, которые могут стать питательной средой для распространения экстремистских идеологий, предупредил в беседе с РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
а  кто   это все  устроил ?
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