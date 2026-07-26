Заявление премьера повергло японцев в шок

Заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что с момента вступления в должность она спит не более трех часов в сутки, шокировало жителей страны и спровоцировало дискуссию о балансе между работой и личной жизнью и о вреде недосыпа.
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