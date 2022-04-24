Трое казахстанских борцов вышли в финал Чемпионата Азии

В Монголии продолжаются состязания по вольной борьбе в рамках чемпионата Азии. Сегодня на ковер вышли борцы в весовых категориях до 61, 74, 86, 92, 125 килограммов.
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