Трое казахстанских борцов вышли в финал Чемпионата Азии

В Монголии продолжаются состязания по вольной борьбе в рамках чемпионата Азии. Сегодня на ковер вышли борцы в весовых категориях до 61, 74, 86, 92, 125 килограммов.

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