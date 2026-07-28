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Рязанские новости

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Жителей Рязанской области предупредили об ухудшении погоды

Жителей Рязанской области предупредили об ухудшении погоды

Ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, ливни, грозы и, в отдельных районах, град. Жителей и гостей региона просят не прятаться под деревьями и крышами зданий, а также ограничить пребывание на улице.

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