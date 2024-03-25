Французский контингент на «низком старте». Как его ввод на Украину изменит баланс сил и какие создаст угрозы Антон Дольский Практически с первых месяцев агрессии Украины против Донбасса местные ополченцы и российские добровольцы не сомневались, что война с украинскими бесноватыми — лишь пролог к войне с иностранными контингентами, которые неизбежно появятся и сомкнут строй против России.