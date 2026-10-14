«Карат» купил завод «Эго» за 2 млрд рублей

Московская компания «Карат» приобрела Павловский молочный завод в Нижегородской области, выпускающий продукцию под маркой «Эго», и планирует наладить там производство зерненого творога и сыров, сохранив текущий ассортимент предприятия.
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