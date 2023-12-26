Куренков поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

Глава МЧС России Александр Куренков поздравил сотрудников ведомства с Днем спасателя Российской Федерации, отметив, что сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 300 тысяч человек личного состава МЧС.
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