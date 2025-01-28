Столичные власти обязали москвича демонтировать балкон-самострой

Житель многоэтажки на юге столицы увеличил жилплощадь, пристроив к своей квартире балкон. Однако надзорные органы столицы заставили его разобрать самострой По требованию Мосжилинспекции житель района Южное Бутово демонтировал балкон, который он самовольно пристроил к своей квартире.
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