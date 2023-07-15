Военное обозрение

3 482 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Ещё 18 тысяч!...Где ж мы их хоронить -то   будем?!Великобритания по...
  • Ольга Каширина
    Можно подумать, что  НАТО пыталась предложить какие-нибудь   другие решения...  . Ведь кроме накачки Украины оружием ...Американский анал...
  • Евгений МакЛауд
    устранить собчак??? кому эта русофобская лошадь нужна??МИД России проком...

Подразделения ВС РФ за три дня продвинулись вперед на шесть километров в районе Купянска и Красного Лимана

Подразделения ВС РФ за три дня продвинулись вперед на шесть километров в районе Купянска и Красного Лимана

Провал контрнаступления ВСУ, длящегося уже почти полтора месяца, признают уже и в Киеве. Но украинское командование продолжает бросать в бой все новые подразделения, буквально сжигая солдат вместе с техникой на подступах к рубежам российской армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх