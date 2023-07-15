Подразделения ВС РФ за три дня продвинулись вперед на шесть километров в районе Купянска и Красного Лимана

Провал контрнаступления ВСУ, длящегося уже почти полтора месяца, признают уже и в Киеве. Но украинское командование продолжает бросать в бой все новые подразделения, буквально сжигая солдат вместе с техникой на подступах к рубежам российской армии.
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