SZ: Россия способна использовать в военных целях даже лампочки для холодильников

РИАМО - 30 дек. Военно-промышленный комплекс России оказался недооценен Западом так же, как и готовность ее союзников снабжать Москву всем необходимым, заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при МО Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг, пишет РИА Новости.
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