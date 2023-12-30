SZ: Россия способна использовать в военных целях даже лампочки для холодильников

РИАМО - 30 дек. Военно-промышленный комплекс России оказался недооценен Западом так же, как и готовность ее союзников снабжать Москву всем необходимым, заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при МО Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг, пишет РИА Новости.