Поселок Ивановка в Запорожской области попал под массированный удар ВСУ

Поселок Ивановка в Запорожской области попал под массированный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии