Возьмем, например, город Мелитополь, Запорожской области, который большинство из вас хорошо знает по тому, как проезжали мимо него на поезде в счастливые советские и российские времена — по дороге в Крым.
Как люди реально живут в ставшем российским Мелитополе
Комментарии
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лина любимцева
Еще со времен Екатерины мои предки жили рядом с Мелитополем, там было родовое имение. Вот все успокоится, поеду посмотрю, что осталось от него? Может какие документы найдутся в архивах... Хотя навряд ли...
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13 час.
лл
лина любимцева
И ОЧЕНЬ РАДА, что Мелитооль СНОВА в составе РОССИИ!!
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13 час.
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