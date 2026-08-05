Молния! Крупные перестановки в ВС РФ: названы новые командующие и глава Войск беспилотных систем

Путин провёл новые кадровые перестановки в командовании ВС РФ: изменились руководители направлений и войск тыла Президент России Владимир Путин объявил о ряде кадровых решений в структуре Вооружённых сил РФ.
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