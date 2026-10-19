На производственной площадке «Истратех» в городском округе Истра презентовали и запустили в серию новую линейку отечественных промышленных насосов для систем ЖКХ и частного домостроения.
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Ну хорошо, хоть не производство палок- капалок восстановили? Что на очереди? Спички? Липовые ложки? Лапти? Сани розвальни? Хоть класса грюнфос? Или ручной насос?((