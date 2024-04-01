Путин поручил защитить бригады скорой помощи в прифронтовых регионах

Ответственными за это назначены Михаил Мишустин и главы регионов Правительство вместе с руководством ДНР, ЛНР, Белгородской, Запорожской и Донецкой областей должны до 27 апреля обеспечить защитой от обстрелов бригады скорой помощи в этих регионах.