Путин поручил защитить бригады скорой помощи в прифронтовых регионах

Ответственными за это назначены Михаил Мишустин и главы регионов Правительство вместе с руководством ДНР, ЛНР, Белгородской, Запорожской и Донецкой областей должны до 27 апреля обеспечить защитой от обстрелов бригады скорой помощи в этих регионах.
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