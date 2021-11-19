Медведев о матче с Синнером: «Люди, которые меня критикуют, должны понять, что я мог просто сняться. Вместо этого я устроил шоу»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свою игру против Янника Синнера на итоговом турнире ATP (6:0, 6:7, 7:6) и претензии к тому, что в конце матча он стремился играть слишком быстро.

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