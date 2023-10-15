Путин: войска РФ улучшают свое положение практически по всему фронту СВО

РИА Новости/Павел Бедняков Российские войска ведут "активную оборону" и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии