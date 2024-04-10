Лишить гражданства за нарушение присяги: Госдума рассмотрит новый законопроект

Законопроект о прекращении приобретённого гражданства России за нарушение присяги планируют внести в Госдуму, сообщил заместитель главы Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.
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