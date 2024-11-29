Исследование показало, что Хоррор-квесты положительно повлияли на иммунитет

Фото: questquest.net Новости дня за сегодня сообщают о том, что ученые из Орхусского университета в Дании провели исследование, чтобы выяснить, как «рекреационный страх» — страх, испытываемый в развлекательных целях — влияет на иммунную систему человека.
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