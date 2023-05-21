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Хакер Джокер ДНР: Залужный перенес несколько операций после тяжелого ранения у Павлограда

Хакер Джокер ДНР: Залужный перенес несколько операций после тяжелого ранения у Павлограда

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе ВС России под Павлоградом в начале мая, после чего он перенес несколько операций, утверждает хакер "Джокер ДНР".

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