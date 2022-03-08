Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности на Украине российских деятелей культуры

Последние дни в средствах массовой информации опубликован ряд материалов со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, которая сообщила о возбуждении череды уголовных дел в отношении российских деятелей культуры.
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