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“Белоруссия – враг и должна быть уничтожена как враг”: полковник Селезнев призвал ВСУ нанести удары по стране

Бывший глава пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник Владислав Селезнев призвал нанести удары американской ракетной системой HIMARS по Белоруссии.

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