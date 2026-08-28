В Брянской области на треть снизились уголовные нарушения ПДД

Наибольшее количество нарушений ПДД зафиксировано в Выгоничском, Клинцовском районах и Дятьково.По данным прокуратуры области, за первые семь месяцев 2026 года в регионе зафиксировано 51 преступление по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».