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Газета.ру

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На Камчатке открылся кампус "Школы 21"

На Камчатке открылся кампус "Школы 21"

Кампус школы цифровых технологий «Школа 21» начал работу в Петропавловске-Камчатском. Проект реализован Сбером совместно с правительством Камчатского края и позволит жителям региона бесплатно получить навыки в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта, а региональному бизнесу — привлекать участников обучения к работе над реальными проектами.

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