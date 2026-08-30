На Камчатке открылся кампус "Школы 21"

Кампус школы цифровых технологий «Школа 21» начал работу в Петропавловске-Камчатском. Проект реализован Сбером совместно с правительством Камчатского края и позволит жителям региона бесплатно получить навыки в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта, а региональному бизнесу — привлекать участников обучения к работе над реальными проектами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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