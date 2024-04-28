Православные христиане сегодня празднуют Вербное воскресенье

Верба символизирует Вход Спасителя в Иерусалим. В этот день христиане могут есть рыбу. В Вербное воскресенье молитвой и окроплением освящают проросшие ветви вербы, которые раздают христианам, и церковные служители держат их в руках, с зажженными свечами, как символ победы жизни над смертью.