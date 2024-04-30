В мае корабли «Тайфун» и «Виктор Великий» спустят на воду одновременно

В мае на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького состоится церемония спуска на воду двух новых кораблей, малого ракетного корабля «Тайфун» проекта 22800 и патрульного корабля «Виктор Великий» проекта 22160, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.
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