В мае корабли «Тайфун» и «Виктор Великий» спустят на воду одновременно

В мае на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького состоится церемония спуска на воду двух новых кораблей, малого ракетного корабля «Тайфун» проекта 22800 и патрульного корабля «Виктор Великий» проекта 22160, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.