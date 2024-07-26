Россия не поедет на первую Олимпиаду по киберспорту

Российские кибератлеты готовы участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх только под национальным флагом и не будут выступать в нейтральном статусе, сообщили «Известиям» в Федерации компьютерного спорта России.
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