В Иркутской области полицейские задержали сторонников экстремистской идеологии

В ходе реализации оперативной информации сотрудники Центра противодействия экстремизму регионального Главка МВД совместно с коллегами из ОБОП ГУФСИН и городского отдела полиции при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали двух участников запрещённой на территории России организации.
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